19 #وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بجازان.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد طبيب أسنان (عدد وظيفتين للنساء).

– فني صيدلة (عدد وظيفتين).

– أخصائي أشعة علاجية.

– استشاري جراحة زراعة الكلى (عدد وظيفتين).

– استشاري طب طوارئ.

– طبيب نائب مسالك بولية.

– طبيب نائب أول طب أسرة.

– طبيب نائب أول أشعة.

– طبيب نائب أمراض باطنية.

– طبيب نائب علم الأمراض.

– طبيب مقيم (عدد 3 وظائف).

– طبيب عام (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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