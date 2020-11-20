20 #وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد في عدة مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “مستشار مبيعات في التمويل العقاري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وأبها، وجازان، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والأحساء، والقطيف، وينبع).

شروط وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للرجال من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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