24 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى الجمارك السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم أول إدارة الهوية/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول أنظمة وإشراف قواعد البيانات/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول الاتصالات/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي/ البنية التحتية.

– رئيس قسم أول حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائي أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين أنظمة حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين إدارة الوصول/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين إدارة مراكز البيانات/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين تشغيل أنظمة/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين خوادم/ البنية التحتية.

– كبير أخصائيين حوسبة افتراضية/ البنية التحتية.

– محلل اتصالات أول/ البنية التحتية.

– محلل تشغيل أنظمة أول/ البنية التحتية.

– مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات.

– محلل قواعد بيانات أول/ البنية التحتية.

– مشرف أول الدليل وإدارة الوصول/ البنية التحتية.

– مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم/ البنية التحتية.

– مشرف أمن معلومات/ البنية التحتية.

– مشرف خوادم أول/ البنية التحتية.

– مشرف قواعد البيانات/ البنية التحتية.

– مشرف مراكز البيانات/ البنية التحتية.

– مهندس أول هيكلية أمن شبكات وأنظمة/ البنية التحتية.

– مهندس أول هيكلية تشغيل أنظمة/ البنية التحتية.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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