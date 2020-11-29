29 #وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أشعة.

– فني علاج تنفسي.

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– أخصائي تركيبات الأسنان/ أخصائي غير طبيب.

– مساعد طبيب أسنان (للنساء).

– فني صيدلة (عدد وظيفتين).

– صيدلي.

– طبيبة مقيمة نساء وولادة.

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم أطفال (عدد 3 وظائف).

– طبيب مقيم طب أسرة ومجتمع.

– طبيب مقيم باطنية (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب جراحة مخ وأعصاب.

– طبيب نائب عناية مركزة.

– استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة.

– استشاري جراحة قلب.

– استشاري جراحة سمنة.

– استشاري أطفال (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول أشعة تشخيصية.

– طبيب نائب أول المسالك البولية.

– استشاري عناية مركزة (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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