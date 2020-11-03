3 أسباب تُقلق النصر قبل مواجهة القادسية

المواطن - محمد سمعه

يدخل الفريق الكروي الأول بـ النصر، مباراة القادسية غدًا السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهو يمر بظروف صعبة؛ نظرًا لإصابة 8 من لاعبي الفريق الأول بـ فيروس كورونا، إضافة للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وتُوجد 3 عوامل تُقلق العالمي قبل مواجهة القادسية، أولهما التعرض للخسارة الرابعة على التوالي، وذلك بسبب غياب عناصر مهمة عن الفريق الأول.

3 عوامل مقلقة للعالمي:

وثاني هذه العوامل، فقدان الاستقرار في الفريق الأول في حال تمت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ حيث إن المدرب الجديد سيحتاج إلى وقت لوضع بصمته الفنية على اللاعبين، وثالث هذه العوامل سيكون التأثر بتصريح التونسي يوسف المناعي مدرب القادسية، الذي استفز العالمي وأكد أنها مباراة عادية بـ3 نقاط فقط.

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، استقر على خليفة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول، حيث بات قريبًا من الرحيل بسبب خسارة العالمي في أول 3 مباريات بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وذكرت صحيفة Gazeta Sportulor الرومانية أن العالمي يفكر في التعاقد مع المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لفريق سي إف آر الروماني.

الوصل يُهدد النصر:

وأكدت الصحيفة الرومانية أن الوصل الإماراتي، يُهدد أصفر العاصمة حيث يرغب بقوة في ضم المدرب بيتريسكو خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن وكيل أعمال المدرب بيتريسكو أن موكله يُفكر في الانضمام لـ العالمي، كون النادي سيوفر الراتب الذي يريده المدرب الروماني وجهازه المعاون.

ومن المتوقع أن يعطي العالمي راتبًا سنويًّا للمدرب بيتريسكو يصل إلى 3 ملايين يورو بالموسم الواحد.

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