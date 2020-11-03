3 أشياء حذر محمد الشلهوب لاعبي الهلال منها قبل مواجهة أوراوا

المواطن - محمد سمعه

تحدث النجم محمد الشلهوب، لاعب الهلال السابق، عن كواليس فوز الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا في 2019 على حساب نادي أوراوا الياباني.

ويحتفل جمهور الهلال بالذكرى الأولى على فوز الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا في 24 نوفمبر 2019 على حساب أوراوا بطل اليابان.

محمد الشلهوب يكشف ماذا قال عن جيوفنكو وكاريلو ؟

وقال الشلهوب أثناء حديثه عبر حسابه في “سناب شات”: “الرغبة كانت كبيرة لنجوم الهلال للفوز باللقب، وذهبت إلى الإيطالي سيباستيان جيوفنكو خلال شوطي مباراة العودة أمام أوراوا، وأخبرته أنه يُبلي بلاءً حسنًا”.

وتابع الشلهوب: ” كاريلو كان أكثر لاعب ظهر عليه التركيز في تدريبات الهلال الأخيرة، قبل مواجهة أوراوا في اليابان، كان متعودًا على الضحك عند إهدار الفرص ولكنه لم يضحك في المران الأخير، وهذا ما أخبرني أنه في حالة قوية من شدة التركيز”.

الشلهوب حذر نجوم الهلال من 3 أشياء:

وأضاف محمد الشلهوب: “طالبت لاعبي الهلال بـ 3 أشياء وهم التركيز في مباراة الإياب، والتنبيه هو أننا سندخل مباراة الإياب بروح الانتصار في لقاء الذهاب، والتحذير من الاحتفال أو التركيز على ما سيحدث بعد المباراة، قبل أن تبدأ المباراة”.

وأكد قائد الهلال السابق على أنه كان يتمنى وجود ياسر القحطاني في الملعب مع الهلال في اليابان، لحظة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا قبل سنة من الآن.

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