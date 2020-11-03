3 عوامل تمنح الهلال أو النصر لقب كأس الملك

المواطن - محمد داوود- جدة

رأى استشاري الطب النفسي الدكتور سمير العزوز، أن مباراة النصر والهلال على نهائي كأس الملك المقرر إقامته، مساء يوم غد السبت، على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض تكتسب أهمية خاصة؛ لكونها تجمع فريقين لهما تاريخ متأصل وجولات وصولات مع البطولات المحلية والعالمية.

مباراة مختلفة بكل المقاييس:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن مباراة القمة النهائية تختلف بكل المقاييس عن المباراة الاعتيادية لكونها على كأس الملك والنهائي، وتعتمد على النتيجة فقط بغض النظر عن المستوى الفني.

وبين أن هناك (3) عوامل رئيسية تمهد للفوز وهي:

⁃ تطبيق خطة المدرب بالطريقة الصحيحة، وتجنب ارتكاب الأخطاء والكروت، والابتعاد عن الخشونة.

⁃ اللعب بروح الفريق الواحد، إذ إن هذا العامل يعزز لغة التفاهم بين اللاعبين ويجنبهم الأنانية.

⁃ تجنب التوتر والقلق، وهذا أهم عامل لتجاوز المباراة الصعبة، لأنه في حال اللعب بهدوء واطمئنان فهذا حافز يساعد على بذل المزيد من الجهد داخل الملعب، بينما يختلف الحال عند التوتر والقلق إذ يصبح الذهن مشتتًا ويقل الأداء.

من الصعب تحديد بطل كأس الملك:

واختتم الدكتور العزوز بقوله: “من الصعب ترجيح كفة أي فريق لنيل الكأس، فكلاهما يمتلكان عناصر قوية وأسماء كبيرة، فالهلال يسعى لإثبات تواجده، والنصر يسعى لاكتساب رضا جماهيره بعد الخسارة الأخيرة من الهلال، وبالتالي لن يكون سهلًا أمام الهلال في هذه المباراة.

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