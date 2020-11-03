3 لاعبين شاركوا في ديربي الرياض لأول مرة

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الهلال والنصر، المقامة الآن على ملعب الملك فهد الدولي، مشاركة 3 لاعبين في ديربي الرياض للمرة الأولى.

ديربي الرياض:

ويتواجد في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأساسية، الأرجنتيني بيتي مارتينيز والكوري الجنوبي كيم جين سو، للمرة الأولى، فيما يخوض الأرجنتيني لوسيانو فييتو ديربي الرياض الأول له مع الهلال.

ونشر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لـ3 اللاعبين من مباراة اليوم، وعلق قائلًا: “الظهور الأول.. في الديربي”.

السلبية تحسم الشوط الأول:

ويُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وقبل ديربي الرياض اليوم، يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 10 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يملك النصر 3 نقاط فقط من الفوز على القادسية في الجولة الماضية.

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