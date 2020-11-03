3 لاعبين يتصدرون قائمة هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح 3 لاعبين في تصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا”.

قائمة الهدافين:

واستعاد السوري عمر السومة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجح في تسجيل هاتريك ضد العين، ليقود الراقي للفوز بنتيجة 4/ 3، ويتصدر قائمة الهدافين.

ويسير البرازيلي رومارينيو بشكل مميز مع الاتحاد هذا الموسم، حيث غاب عن هز الشباك في الجولة الأولى فقط، وتمكن من إحراز 3 أهداف أمام الفتح، الأهلي والتعاون.

ويملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة 3 أهداف أيضًا، حيث سجل ثنائية أمام النصر في الجولة الأولى، وأحرز هدفًا ضد الشباب في المباراة الأخيرة.

دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ10 نقاط، متساويًا مع الشباب، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الفيصلي برصيد 8 نقاط، يليه الرائد والفتح بـ7 نقاط لكل منهما.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتفاق والقادسية، ثم الاتحاد والتعاون بـ5 نقاط.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر والوحدة، ثم ضمك بنقطة واحدة، ويتذيل العين الترتيب بدون نقاط.

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