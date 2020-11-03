3 مباريات غدًا في ختام الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُختتم منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بـ3 مباريات قوية.

دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات الغد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين ضد الأهلي عند الساعة 3:35 عصرًا، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ويسعى الفريق العيناوي لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد أول نقاطه، فيما يطمح الراقي لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل العين الترتيب بدون رصيد.

الصدارة شعار مباراة الفتح ضد الشباب

وتُقام مباراة الفتح ضد الشباب عند الساعة 5:35 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز، أملًا في الانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الرابع.

النصر ضد القادسية

وفي ختام مباريات الغد، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد القادسية عند الساعة 7:45 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويطمح العالمي لحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم، فيما يسعى الفريق القدساوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يحتل القادسية المركز السادس بـ6 نقاط.

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