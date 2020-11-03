3 نصائح من البنوك السعودية لتفادي الاحتيال الإلكتروني

المواطن - الرياض

وجهت البنوك السعودية عددًا من النصائح للعملاء من أجل شراء آمن عبر الإنترنت لتفادي الوقوع ضحايا عمليات النصب والاحتيال.

ونصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء بما يلي:

التحقق من صحة رابط الموقع الذي يتم التسوق منه حيث يلجأ بعض المحتالين لعمل مواقع تتشابه في حروفها مع المواقع الرسمية.

التأكد من وجود رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح ما يعني حصول الموقع على شهادة الأمان.

كما ذكرت أن الشراء الآمن عبر الإنترنت يتطلب أيضًا من الفرد أن يتأكد من أن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن https، بدلًا من البروتوكول الشائع http.

شارك الخبر