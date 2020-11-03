3 نصائح من البنوك السعودية لتفادي الاحتيال الإلكتروني

المواطن - الرياض
وجهت البنوك السعودية عددًا من النصائح للعملاء من أجل شراء آمن عبر الإنترنت لتفادي الوقوع ضحايا عمليات النصب والاحتيال.
ونصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء بما يلي:
- التحقق من صحة رابط الموقع الذي يتم التسوق منه حيث يلجأ بعض المحتالين لعمل مواقع تتشابه في حروفها مع المواقع الرسمية.
- التأكد من وجود رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح ما يعني حصول الموقع على شهادة الأمان.
- كما ذكرت أن الشراء الآمن عبر الإنترنت يتطلب أيضًا من الفرد أن يتأكد من أن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن https، بدلًا من البروتوكول الشائع http.