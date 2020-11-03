3 ولايات أمريكية لا تخطط لإعلان نتائج الانتخابات اليوم

المواطن - متابعة

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية نقلًا عن مسؤولين إن ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وذكر المسؤولون في هذه الولايات أنهم لن يكونوا قادرين على تقديم معلومات موضوعية عن نتائج التصويت في يوم الانتخابات.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما يتقدم ترامب أيضًا على منافسه جو بايدن، حسب نتائج الفرز الجزئية، في ميشيغان، التي تخطط لنشر النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الجمعة، ولم تحدد ولاية بنسلفانيا (20 ناخبًا) توقيت إعلان النتائج.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.

الانتخابات الأمريكية، وأجريتأمس الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره بايدن، حيث بدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

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