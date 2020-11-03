32 #وظيفة شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 32 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إدارة الإخلاء الطبي الجوي، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد طائرة (عدد وظيفتين).

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 4 وظائف).

– أخصائي تقنية أسنان (عدد 4 وظائف).

– فني تعقيم بقسم الأسنان (عدد وظيفتين).

– أخصائي تعقيم (عدد 3 وظائف).

– فني تعقيم (عدد وظيفتين).

– كبير أخصائيي العلاج الوظيفي.

– أخصائي علاج وظيفي.

– ممرضة مسجلة أولى/ وحدة التوليد (عدد وظيفتين).

– أخصائية أشعة.

– طبيب نائب أول/ طب الأعصاب.

– استشاري أشعة.

– استشاري طب الأعصاب.

– أخصائي علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– فني سحب دم (عدد 5 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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