4 جرحى بانهيار مبنى في سوريا

المواطن - متابعة

انهار عقار تحت الإنشاء مكون من 5 طوابق في سوريا ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

ونقل مغردون صورًا من موقع الحادث مؤكدين أن الحصيلة الأولية للمصابين 4 أشخاص فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.

ويقع المبنى المنهار في بلدة بيت سحم في ريف دمشق فيما أكد رئيس البلدية أن العقار بني بطريقة مخالفة ولم يتم استكماله منذ عام 2021.

وقال في تصريح لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية: “يبدو أن البناء غير مطابق للمواصفات الفنية، رغم أنه داخل المنطقة التنظيمية”.

وأشار إلى أن أحد الأشخاص ما زال تحت الأنقاض ويجري العمل على إنقاذه، وأن الذين جرحوا هم من العمال.

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