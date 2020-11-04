4 مباريات غدًا عنوان لـ الإثارة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الـ4 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

مواعيد مباريات الجمعة بـ دوري محمد بن سلمان

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ضمك والفيصلي في تمام الساعة الثالثة و 35 دقيقة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، أما المباراة الثانية فبين فريقي الاتفاق والهلال وستُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد، أما المباراة الثالثة فبين فريقي الباطن وأبها وستُقام في تمام السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

وتُختتم مباريات يوم الجمعة، بلقاء الاتحاد والتعاون في تمام الثامنة إلا ربع مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة”.

الاتحاد والهلال في مهمة شاقة

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري محمد بن سلمان، بعد الفوز على الأهلي في ديربي جدة، وذلك من أجل الدخول للمربع الذهبي، وهو الهدف ذاته، الذي يسعى إليه نادي التعاون.

بينما يخشى فريق الهلال، مفاجآت الاتفاق حيث يسعى الهلال للفوز للوصول إلى النقطة العاشرة والانفراد بصدارة دوري المحترفين، أما الاتفاق فيهدف للفوز على الهلال، وذلك من أجل الصعود للصدارة على حساب نادي الفتح.

أما الباطن فيرغب في الفوز على أبها للوصول إلى النقطة السادسة، والابتعاد عن مناطق الهبوط، في جدول الترتيب، بينما سيسعى أبها إلى الفوز للوصول إلى النقطة السابعة وبالتالي الدخول في منطقة المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت.

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