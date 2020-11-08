48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، وهي الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر الجاري، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل 10 نوفمبر.

وبحسب النظام المتبع في إيداع الدعم سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر أي بعد 3 أيام.

وعادة ما يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ35:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

ضوابط حساب المواطن :

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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