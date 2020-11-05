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5 إصابات في تصادم مروع في الرياض

5 إصابات في تصادم مروع في الرياض

2020/11/18
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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5 إصابات في تصادم مروع في الرياض
المواطن - الرياض

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، حادث تصادم وقع في القويعية غرب مدينة الرياض مساء أمس الثلاثاء، ونتج عن خمس إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من الدفاع المدني بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات عند الساعة 21:40، وتم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال 12 دقيقة من تلقي البلاغ.

وأضاف: “وتبين وجود خمس إصابات منها إصابتان حرجتان وثلاث إصابات طفيفةـ حيث تم نقل جميع الحالات لمستشفى القويعية العام”.

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