5 خطوات لسداد نصف إجمالي مبلغ فاتورة الكهرباء عبر تطبيق البنك

المواطن - الرياض

أكدت شركة الكهرباء أنه بالإمكان سداد نصف إجمالي مبلغ فاتورة الاستهلاك عبر تطبيق البنك.

وأوضحت الكهرباء عبر العناية بالمشتركين بموقع تويتر، اليوم الاثنين، طريقة سداد إجمالي مبلغ الفاتورة عبر الخطوات التالية:

1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة

2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء

3- إدخال رقم الحساب

4- النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته

5- إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

الفاتورة الثابتة:

كما أكدت شركة الكهرباء أن الفاتورة الثابتة تتيح تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري تمثل متوسط الاستهلاك عن الاثني عشر شهرًا السابقة للاشتراك في الخدمة، بحيث يدفع المشترك مبلغًا شهريًّا ثابتًا.

وتمكن الفاتورة الثابتة المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

وفي حال الاشتراك في “الفاتورة الثابتة” لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد، وذلك بحسب تأكيد الشركة السعودية للكهرباء.

وخدمة الفاتورة الثابتة اختيارية والتسجيل فيها يتم بطريقة سهلة، ويمكن للمشترك الإلغاء في أي وقت، ولا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، ولكنها تشترط موافقته ولا يشترط موافقة المالك، ولا يشترط تصفية الفواتير السابقة للتسجيل في الخدمة.

طريقة الاشتراك:

أما عن طريقة الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة، فأوضحت الشركة أن خدمة “الفاتورة الثابتة” مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن التسجيل في الخدمة، من خلال موقع الشركة على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني هنا، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABAk أو عبر الرقم الموحد 920001100.

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أنه تتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحًا بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.

وفي حال إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه.

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