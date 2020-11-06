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6 خطوات لإصدار السجل التجاري

6 خطوات لإصدار السجل التجاري

2020/11/01
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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6 خطوات لإصدار السجل التجاري السجل التجاري
المواطن - الرياض

قالت وزارة التجارة: إنه يمكن إصدار السجل التجاري بالدخول عبر رابط الخدمة من الرابط التالي: هنا.

وأوضحت التجارة خطوات استخراج السجل التجاري وذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وجاءت كما يلي:

– الضغط على أيقونة إصدار سجل

– اختيار نوع الاسم التجاري

– تحديد النشاط

– تعبئة بيانات السنة المالية ورأس المال وعنوان المنشأة

– تحديد مدة السجل

– إرسال الطلب

وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟

وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.


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