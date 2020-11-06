6 خطوات لإصدار السجل التجاري

المواطن - الرياض
قالت وزارة التجارة: إنه يمكن إصدار السجل التجاري بالدخول عبر رابط الخدمة من الرابط التالي: هنا.
وأوضحت التجارة خطوات استخراج السجل التجاري وذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وجاءت كما يلي:
– الضغط على أيقونة إصدار سجل
– اختيار نوع الاسم التجاري
– تحديد النشاط
– تعبئة بيانات السنة المالية ورأس المال وعنوان المنشأة
– تحديد مدة السجل
– إرسال الطلب
وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟
وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.
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