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7 أرجنتينيين يشعلون المنافسة في دوري محمد بن سلمان
بانيغا ومارتينيز وزيلايا الأبرز هذا الموسم

7 أرجنتينيين يشعلون المنافسة في دوري محمد بن سلمان

2020/11/11
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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7 أرجنتينيين يشعلون المنافسة في دوري محمد بن سلمان بانيغا
المواطن - مروة نبيل
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1 دوري محمد بن سلمان
1.1 3 لاعبين في ضمك

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021، تواجد 7 لاعبين أرجنتينيين ظهروا بمستوى مميز خلال الأربع جولات الماضية.

دوري محمد بن سلمان

ويتواجد 7 لاعبين أرجنتينيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد أبرزهم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إيفر بانيغا القادم من إشبيلية الإسباني، وتألق خلال أول 4 مباريات؛ وتمكن من تسجيل هدفين.

بانيغا مع الشباب
بانيغا

كما يتواجد في صفوف الشباب، كريستيان جوانكا، حيث نجح في تسجيل هدف واحد خلال 4 مباريات، وقدم نجم نادي النصر، بيتي مارتينيز أداءً مميزًا؛ وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن، ويتواجد لوسيانو فييتو مع الهلال، ولكنه لم يصنع أو يسجل خلال مواجهتين.

نجم النصر بيتي مارتينيز
مارتينيز

3 لاعبين في ضمك

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هو الأكثر تعاقدًا مع اللاعبين الأرجنتينيين، حيث يضم 3 نجوم في صفوفه، ويُعتبر إيميليو زيلايا هو أبرزهم، حيث شارك في 4 مباريات ونجح في هز الشباك مرتين.

إيميليو زيلايا
زيلايا

على الجانب الآخر، شارك سيرجيو فيتور في مباراتين حتى الآن، فيما لعب كريستيان ليما 3 لقاءات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتمكنا من الصناعة أو التسجيل.

 


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