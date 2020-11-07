7 أرجنتينيين يشعلون المنافسة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021، تواجد 7 لاعبين أرجنتينيين ظهروا بمستوى مميز خلال الأربع جولات الماضية.

دوري محمد بن سلمان

ويتواجد 7 لاعبين أرجنتينيين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد أبرزهم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إيفر بانيغا القادم من إشبيلية الإسباني، وتألق خلال أول 4 مباريات؛ وتمكن من تسجيل هدفين.

كما يتواجد في صفوف الشباب، كريستيان جوانكا، حيث نجح في تسجيل هدف واحد خلال 4 مباريات، وقدم نجم نادي النصر، بيتي مارتينيز أداءً مميزًا؛ وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن، ويتواجد لوسيانو فييتو مع الهلال، ولكنه لم يصنع أو يسجل خلال مواجهتين.

3 لاعبين في ضمك

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هو الأكثر تعاقدًا مع اللاعبين الأرجنتينيين، حيث يضم 3 نجوم في صفوفه، ويُعتبر إيميليو زيلايا هو أبرزهم، حيث شارك في 4 مباريات ونجح في هز الشباك مرتين.

على الجانب الآخر، شارك سيرجيو فيتور في مباراتين حتى الآن، فيما لعب كريستيان ليما 3 لقاءات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتمكنا من الصناعة أو التسجيل.

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