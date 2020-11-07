7 أهداف تُقرب حمدالله من تشكيلة آسيا المثالية

المواطن - مروة نبيل

تألق المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليقترب من الدخول في التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

حمدالله يتألق آسيويًا

وأشاد حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات المهاجم المغربي، وقال: “كان عبدالرزاق حمدالله في حالة تهديفية رائعة في دوري أبطال آسيا 2020 بعدما سجل 7 أهداف ليقود العملاق السعودي النصر لنصف النهائي!”.

وتساءل حساب دوري أبطال آسيا على “تويتر”، قائلًا: “هل تعتقد أنه يستحق أن يكون بين أفضل 11 لاعب من غرب القارة؟”، وحفز الجماهير للتصويت عبر موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي قائلًا: “صوّت للمهاجمين الذين يستحقون دخول التشكيلة المثالية”.

أبرز إحصائيات المهاجم المغربي

وتحدث الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني عن عبد الرزاق حمدالله قائلًا: “سجل 7 أهداف (المركز الأول بين المهاجمين)، 30 تسديدة و12 تسديدة على المرمى (المركز الأول في كلتا الإحصائيتين بين المهاجمين)، و33 مراوغة (المركز الأول بين المهاجمين)”.

وتابع: “كان حمدالله في حالة رائعة من ناحية التهديف، حيث سجل سبعة أهداف في البطولة، ليقود العملاق السعودي فريق النصر إلى الدور قبل النهائي لأول مرة له، ولكنه فشل في التأهل إلى النهائي بعد السقوط بفارق ركلات الترجيح. في الواقع، سجل المهاجم المغربي في كل من مبارياته الخمس الأولى وفي ست من أصل سبع لقاءات شارك فيها”.

وأضاف: “احتاج اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى سبع دقائق فقط لافتتاح رصيده التهديفي أمام السد مرة أخرى في فبراير، وسجل أيضاً خلال الفوز أمام العين وسيباهان والتعاون على طول الطريق. إهدار ركلة ترجيح واحدة في قبل النهائي أمام بيرسبوليس جعلتهم خارج البطولة”.

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