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7 حيل بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء

7 حيل بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء

2020/11/02
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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7 حيل بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء
المواطن - متابعة

الكثير يعاني أحيانا من مشكلة بطء الحاسوب، والتي قد تعيق العمل والتصفح بشكل أو بآخر، وتضيع الوقت والجهد.

موقع “بيزنس إنسايدر” Business Insider كشف عن 7 أساليب بسيطة يمكن اللجوء إليها لمعالجة مشكلة بطء الحاسوب:

1) تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل الحاسوب من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.

2) تفادي فتح عدد كبير من الصفحات في متصفحات الإنترنت في آن واحد.

3) فحص الحاسوب من الفيروسات على أساس دوري.

4) إعادة تشغيل الحاسوب بشكل دوري (مرة في عدة أيام على الأقل).

5) استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ما يقلص الفترة المطلوبة لتشغيل الحاسوب وفتح معظم البرامج إلى ثوان معدودة.

6) استخدام خدمة ReadyBoost المتوفرة في نظام التشغيل “ويندوز 10″، وهو يسمح زيادة ذاكرة الحاسوب الرئيسية على حساب ذاكرة وميضية (فلاش).

7) التوقف عن استخدام نموذج التخزين السحابي OneDrive الذي تعرضه شبكة “مايكروسوفت” على زبائنها، لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل.


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