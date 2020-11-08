8 لاعبين سجلوا مع المنتخب السعودي بقيادة رينارد

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي خلال الفترة الماضية.

المنتخب السعودي يتألق هجوميًا

ونجح الأخضر تحت قيادة رينارد في تسجيل 19 هدفًا عن طريق 8 لاعبين، قبل مواجهة منتخب جامايكا الأول لكرة القدم وديًا، مساء يوم غد الثلاثاء.

ويُعد سالم الدوسري الأكثر تسجيلًا مع المنتخب السعودي بقيادة رينارد، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، فيما أحرز 3 لاعبين 3 أهداف، وهم؛ عبدالله الحمدان وهتان باهبري، بالإضافة إلى فراس البريكان.

وتمكن كل من الثنائي سلمان الفرج وعبدالفتاح عسيري من تسجيل هدفين مع الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي، فيما أحرز هدفًا واحدًا كل من؛ محمد خبراني وصالح الشهري، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

الأخضر يستعد للتصفيات

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في الرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وسيختتم بمواجهة جامايكا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأخضر قد لعب ضد نظيره الجامايكي وديًا، يوم السبت الماضي، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها سالم الدوسري، صالح الشهري وفراس البريكان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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