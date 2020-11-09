9 ركلات جزاء في مواجهات الهلال والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما تتسم مواجهات الهلال والاتفاق ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالقوة والندية، ما يزيد من صعوبة مباراة الفريقين اليوم.

الهلال والاتفاق

ويلعب الهلال والاتفاق اليوم عند الساعة 5:30 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ6 نقاط.

ركلات الجزاء في مواجهات الفريقين

وأشار حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مواجهات الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين شهدت احتساب 9 ركلات جزاء، وتم إهدار 3 منها.

وأهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ركلتي جزاء عن طريق السوري عمر خربين والفرنسي بافيتيمبي غوميز، فيما فشل السنغالي بابا وايغو في التسجيل لنادي الاتفاق.

ونجح في التسجيل لنادي الهلال، محمد الشلهوب، البرازيلي كارلوس إدواردو، وهدفين للسويدي كريستيان ويلهامسون، وأحرز للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي وفيليب كيش.

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