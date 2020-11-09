9 علامات تحذيرية تدل على تدهور صحة الكبد 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يقوم الكبد بأكثر من 500 وظيفة مختلفة في جسم الإنسان، فهو يمنحه الطاقة ويكافح العدوى ويزيل السموم وينظم الهرمونات، كما أنه يقوم بتصفية السموم والمواد الضارة من الجسم.

وينتج العضو أيضًا الألبومين، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على السوائل في مجرى الدم، وهو ما يمنع التورم وتراكم السوائل في أنسجة الجسم، وعندما يتدهور الكبد ويصبح مثقلًا بالسموم فإن ذلك يجعلك تشعر بالتعب والضعف والغثيان والارتباك ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، وربما تصاب بالانتفاخ المستمر وعدم التوازن الهرموني.

ولفت موقع Daily Health Post الطبي إلى أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على تدهور صحة الكبد ومنها:

1- التعب المزمن.

2- الخمول.

3- الصداع المستمر.

4- آلام المفاصل أو العضلات المزمنة.

5- التعرق المفرط.

6- مشاكل في هضم الدهون.

7- آلام في البطن.

8- رائحة الفم الكريهة المزمنة.

9- زيادة الوزن غير المبررة.

كيف تحافظ على صحة الكبد؟

أفضل طريقة للحفاظ على صحة الكبد هي تجنب السكريات المصنعة والدهون المشبعة والحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب الكحول وعدم التدخين، ومن المهم أيضًا شرب الكثير من الماء، وتناول الدهون الصحية، والحصول على ما يكفي من الحديد، وتناول الكثير من الألياف.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية لتسهيل المهام على هذا العضو المهم جرب هذه الأعشاب الثلاثة:

1- شوك الحليب

من الألعاب الأولى التي يقترحها الأطباء لعلاج التهاب الكبد وتليفه، حيث تساعده على إصلاح نفسه عن طريق تجديد خلاياه، وذلك بالإضافة إلى أن خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات مفيدة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي.

2- الكركم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تحمي الكبد من التلف كما تعزز من تجديد الخلايا، ويقيه من تأثير المواد الكيميائية السامة، وذهبت بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية.

3- الخرشوف

يحفز إنتاج الصفراء وتدفقها داخل الكبد، كما يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول بعد تناول وجبة دسمة، كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم إلى تحسين أعراض متلازمة القولون العصبي.

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