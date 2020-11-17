911: بلغوا عن مخالفات قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله

المواطن - الرياض

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911 للإسراع في الإبلاغ عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب المحلي أو نقله، من خلال الاتصال برقم الطوارئ 911 بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، تحديد هوية المتهم بارتكاب مخالفة قطع الأشجار بمحافظة الأفلاج.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قطع عدد كبير من الأشجار في أحد المواقع بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكاب هذه المخالفة، وجاري استكمال إجراءات القبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه.

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