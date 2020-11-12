Netherlands vs spain يخرجان بتعادل إيجابي وديًّا

المواطن - محمد سمعه

خيم التعادل الإيجابي على مباراة Netherlands vs spain بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباراة ودية في أجندة Fifa Day.

نتيجة الشوط الأول من مباراة Netherlands vs spain:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط قوي من قبل المنتخب الإسباني، الذي سعى بكل قوة لإحراز الهدف الأول.

وبالفعل، تمكن منتخب إسبانيا من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سيرخيو كاناليس بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول المنتخب الهولندي إحراز هدفًا قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول بتقدم المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب هولندا في العودة سريعًا للمباراة، عن طريق إحراز الهدف الأول عبر نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، دوني فان دي بيك بالدقيقة السابعة والأربعين.

ووسط محاولات من لاعبي المنتخبين لإضافة الهدف الثاني، سيطر الاستعجال على هجمات الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وكانت مباراة Netherlands vs spain، أُقيمت على ملعب يوهان كرويف آرينا معقل فريق أياكس أمستردام في العاصمة الهولندية أمستردام.

وخلال مباراة هولندا ضد إسبانيا، فاز منتخب البرتغال على فريق أندورا بسباعية دون رد، وفاز منتخب فنلندا على منتخب فرنسا بطل مونديال 2018 بثنائية نظيفة، بينما فاز المنتخب الألماني على منتخب التشيك بهدف دون رد.

وتعد مباراة Netherlands vs spain، هي تكرار لنهائي كأس العالم 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا وقتها، وفاز المنتخب الإسباني بالمباراة النهائية بهدف دون رد سجله نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا.

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