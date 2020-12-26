آرسنال يحسم قمة Arsenal vs chelsea بثلاثية مثيرة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Arsenal vs chelsea، مساء السبت بالجولة الخامسة عشرة في الدوري الإنجليزي، بفوز مستحق لفريق آرسنال بثلاثية لهدف في المباراة التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

الشوط الأول من مباراة Arsenal vs chelsea:

وبدأ الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد تشيلسي، بضغط هجومي من قبل لاعبي آرسنال أسفر عن الهدف الأول الذي سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقة الـ34 من ركلة جزاء.

وبعدها بـ10 دقائق، تمكن نادي آرسنال من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب السويسري جرانيت تشاكا بالدقيقة الرابعة والأربعين من ركلة حرة مباشرة.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتفوق آرسنال بثنائية دون رد.

الشوط الثاني من مباراة Arsenal vs chelsea:

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء نادي آرسنال الذي مكن تشيلسي من خلق بعض الفرص الهجومية ولكنها لم تفلح لعدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وأضاف بعدها الجانرز الهدف الثالث عبر الموهبة الشابة بوكايوكو ساكا بالدقيقة السابعة والخمسين.

وأصبحت النتيجة تُشير إلى تقدم فريق آرسنال بثلاثية مقابل لا شيء.

ووسط محاولات عديدة من فريق تشيلسي، نجح اللاعب تامي أبراهام في إضافة الهدف الأول للبلوز بعدما ارتطمت الكرة بصدره، لتُعلن عن الهدف الأول للبلوز بالدقيقة الـ86.

وسنحت في مباراة Arsenal vs chelsea، فرصة لفريق تشيلسي لإضافة الهدف الثاني عبر ركلة جزاء، لكن الإيطالي جورجينيو أهدرها بالدقيقة الـ91 بعد تصدي ممتاز من الحارس الألماني بيرند لينو حارس آرسنال.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد آرسنال 17 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد تعادل ظهر السبت مع فريق ليستر سيتي بنتيجة 2/ 2 في مباريات الجولة الخامسة عشرة.

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