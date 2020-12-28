آرسنال يُفكر في التخلص من مسعود أوزيل لـ يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي آرسنال الإنجليزي عرض خدمات الألماني مسعود أوزيل على فريق يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية إن إدارة آرسنال ستقدم راتب أوزيل له بشكل طبيعي أثناء فترة إعارته ليوفنتوس وذلك ليرحل عن نادي العاصمة البريطانية.

فرصة ذهبية لـ أوزيل لمزاملة رونالدو

وفي حال وافق أوزيل على الانضمام لليوفي، فسوف يُزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سبق لهما أن لعبا معًا في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب أوزيل حقيقة اقترابه من الانتقال لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وخلال مناقشته مع أحد متابعيه عبر “تويتر” رد أوزيل على سؤال انتقاله إلى توتنهام قائلًا: ” لا هذا لن يحدث !”.

لماذا يُفكر مسعود أوزيل في مغادرة آرسنال ؟

وقيل إن أوزيل يُفكر في الرحيل عن آرسنال بسبب الأوقات الصعبة التي يعيشها في صفوف النادي اللندني، حيث لا يشارك بصفة أساسية في مباريات الفريق، ومنذ قدوم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

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