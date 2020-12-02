آل الشيخ يوضح حقيقة محاباة الشباب ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

رفض مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، الاتهامات التي وجهت إليه خلال الفترة الأخيرة بمحاباة الشباب ضد الاتحاد، مؤكدًا أنه ما يُطبق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يُطبق في الاتحاد العربي أيضًا.

آل الشيخ يرفض اتهامه بمحاباة الشباب

ومن المقرر أن يلعب الشباب والاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية 2020 “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

وقال آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الاتحاد والشباب عينان في رأس، ولن أفرق بينهما بأي شيء، وكل شيء يسير وفقًا للأنظمة واللوائح بالاتحاد العربي لكرة القدم”.

وأضاف: “أنا إنسان أخاف ربي وأحترم عملي والأندية السعودية والعربية جميعا، وأرفض اتهامي بمحاباة الشباب بحكم أني عملت بداخله سابقًا وانتمائي وعلاقتي برئيسه خالد البلطان، وخلال فترة عملي بالأندية والاتحادات المحلية أو الدولية”.

وواصل طلال آل الشيخ خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لم أتبع يومًا أي أسلوب غير شريف أو غير نزيه، وأقول لمن يثير الإشاعات والاتهامات تجاهي اتقِ الله”.

الاتحاد السعودي اختار ملعب الشباب:

وأضاف: “هل ملعب الشباب غير رسمي؟ فالاتحاد السعودي هو من اختار ملعب الشباب، وأعطينا الاتحاد نفس الفرصة لو جهز الملعب أمامه شهر، وليس لدينا مشكلة في استضافة ملعب الاتحاد للإياب”.

وأردف: “ولكن شريطة ذلك أن يخاطبنا الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماده ومواكبته الشروط، أبرزها سلامة الإنارة وأرضية الملعب وغرف الملابس والمركز الإعلامي وغرف الـVAR”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “الأخ حامد البلوي تواصل معي وقلت له خاطبوا الاتحاد السعودي ونحن معكم، والمشكلة لا تستحق هذه الضجة كلها ولا يوجد جماهير، ولا أستطيع رفض طلب أي نادٍ، إذا كان الملعب مجهزًا ومعتمدًا”.

واختتم طلال آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “كل ما يطبق في الدوري السعودي يطبق عندنا، وعندنا تجهيزات أخرى إضافية، ولو أراد الاتحاد اللعب على ملعبه ليس لدينا أي اعتراض إذا جهزوا ملعبهم”.

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