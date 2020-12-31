آمال أهالي أحد رفيدة في الأنشطة الثقافية حبيسة الأدراج

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

تساءل عدد من أهالي محافظة أحد رفيدة عن سبب ضعف الأنشطة الثقافية والفنية واستمرارها دون المستوى المأمول، مؤكدين أن الفعاليات المستمرة والمنظمة من شأنها إبراز مكانة المحافظة إسوةً بالمحافظات الأخرى بالمملكة مما يعود بالنفع على المواطن بالدرجة الأولى.

وقال المواطنون إنه رغم الجهود المبذولة من الدولة، إلا أنه من الملاحظ قصور وضعف إقامة الأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية، حيث لم تلقَ احتواء وتشجيع ودعم معنوي من أصحاب الكفاءات خلال السنوات الماضية، وإن أقيمت فلا تتم بالشكل المأمول الذي يرقى لتطلعات المواطنين.

وطالب الأهالي بالجديد والمتنوع خلال الفعاليات والمهرجانات القادمة وتعيين مشرفين عليها من أهل التخصص والخبرة الطويلة في هذين المجالين بهدف استعراض المقومات التي تزخر بها المحافظة.

” المواطن” علمت من مصادرها الموثوقة أن هناك خطابًا موجهًا من المحافظة للنادي الأدبي بأبها في عام 1433هـ مفاده طلب إنشاء مركز ثقافي للنادي بالمحافظة، وتم الرد علية بالموافقة على إنشاء لجنة ثقافية تابعة للنادي.

وتضمنت الموافقة النص على طلب توفير مقر ملائم ومؤثث لإدارة ومناشط وفعاليات اللجنة، وترشيح الأسماء التي تولى القيام بمهام اللجنة، على أن يكونوا من أهل الاهتمام بالأدب والثقافة على أن تكون مدة هذه اللجنة عامًا کاملًا، اعتبارًا من توقيع وثيقة إنشاء اللجنة.

وعلمت ” المواطن” كذلك أنه بالرغم من موافقة إدارة النادي على الطلب إلا أن المحافظة لم تعمل على تنفيذ اللائحة فيما يخص إنشاء اللجنة الثقافية.

” المواطن” حاولت الاستفسار من إدارة النادي الثقافي بأبها حيال هذا الموضوع ولكن للأسف لم يتم الرد على هذا الاستفسار وتبقى آمال الأهالي في التطلعات للتجديد بالأنشطة والفعاليات حبيسة الأدراج.