أبرز أرقام حمد اليامي هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

لاقت صفقة انضمام حمد اليامي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبولًا كبيرًا من جماهير الأزرق، التي أشادت بمستوى اللاعب وتمنت له التوفيق مع الزعيم.

أرقام حمد اليامي

ويسير حمد اليامي صاحب الـ21 عامًا، بشكل مميز مع القادسية الموسم الرياضي الحالي، وشارك معه في 6 مباريات بشكل أساسي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساهم حمد اليامي في تسجيل 7 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، حيث تمكن من هز الشباك مرة وقدم 6 تمريرات حاسمة، ولعب 3 عرضيات ناجحة، وقام بـ13 مراوغة ناجحة حتى الآن.

اليامي هلاليًا لـ4 مواسم

وكان نادي الهلال قد أعلن بالأمس عن تعاقده مع الظهير الأيمن، اليامي في صفقة انتقال حر، حيث دخل في فترة الستة أشهر الأخيرة من تعاقده مع القادسية، ووقع على عقد يمتد لـ4 سنوات بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وتسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة باستمرار، لمواصلة حصد الألقاب والتألق على الصعيد القاري، خاصة أنه توج بالثلاثية هذا الموسم.

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