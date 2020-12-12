أبشع جرائم الاغتصاب في بريطانيا..يستدرج 200 ضحية ويعتدي عليهم بعد تخديرهم

المواطن - متابعة

أسدلت السلطات البريطانية الستار على واحدة من أبشع جرائم الاغتصاب حيث كان المغتصب يستدرج ضحاياه من الرجال ويقوم بتخديرهم قبل الاعتداء عليهم وتصويرهم في أوضاع مخلة لابتزازهم بعدما يستولي على متعلقاتهم الثمينة مثل الهواتف والساعات وغيرها.

وأدانت المحكمة رينهارد سيناغا، الذي يوصف بأنه صاحب أكبر عدد من جرائم الاغتصاب في البلاد، في يناير الماضي، باستدراج 48 رجلاً بالذهاب معه إلى شقته في مانشستر وتصويرهم أثناء قيامه بالاعتداء الجنسي عليهم واغتصابهم.

وتم الحكم عليه بالسجن 30 عامًا لكن مؤخرًا تم زيادة المحكومية إلى 40 عامًا بعدما تقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضده.

وكان سيناغا، الذي كان طالباً في مرحلة الدراسات العليا، ينتظر الرجال أثناء خروجهم من الملاهي الليلية ويستدرجهم إلى شقته في شارع برنسيس على أطراف وسط مدينة مانشستر.

وكان المغتصب يخدر ضحاياه ويعتدي عليهم جنسيا بعد فقدانهم الوعي. وغالبا ما كان يصور مشاهد الاغتصاب ويجمع ما يسميه بالجوائز منهم مثل هواتفهم وما شابه من متعلقاتهم الشخصية.

وألقت الشرطة القبض على سيناغا بعد أن استرد أحد ضحاياه وعيه أثناء الاعتداء عليه جنسيا وبدأ في الدفاع عن نفسه ثم أبلغ السلطات بالواقعة.

وعثرت الشرطة على مئات الساعات من الفيديوهات المصورة لمشاهد الاغتصاب والاعتداء الجنسي على هاتف سيناغا الذي صادروه، وهو ما أدى إلى فتح أكبر تحقيق في جرائم الاغتصاب في تاريخ المملكة المتحدة.

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