أبل تمنح موظفيها إجازة مدفوعة والعودة في يونيو 2021

المواطن - متابعة

أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة استمرار العمل عن بعد خلال عام 2021 ضمن خطة الشركة لمنع انتشار فيروس كورونا بين موظفيها فيم سيتم منح العديد من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أن جائحة كورونا منحت العمل عن بعد المزيد من المرونة والتطور؛ ما سينعكس على أداء الموظفين في المستقبل لكنه أكد أنه لا بديل عن العمل وجها لوجه داخل المكاتب لأن له آثاراً آنية أسرع.

وقال كوك :”لا يوجد بديل للتعاون وجهاً لوجه، لكننا تعلمنا أيضا الكثير حول كيفية إنجاز عملنا خارج المكتب، دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج”.

وأضاف: “كل هذه الدروس مهمة، عندما نصبح في نهاية هذا الوباء، سنحافظ على كل ما هو رائع في أبل، مع دمج أفضل تحولاتنا هذا العام”.

وأوضح كوك أنه نظرا لـ”تحديات الأشهر الأخيرة، ستمنح أبل الموظفين في العديد من المناطق، إجازة مدفوعة الأجر، مجدولة في 4 يناير”.

من جانبه وصف نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، دان ريتشيو، العمل عن بعد بأنه “تحد كبير” لتصميم الأجهزة، والذي يتم عادة في المختبر، مشيرا إلى أن قيود السفر في مارس كانت قاسية بشكل خاص، لأن هذا هو الوقت الذي يسافر فيه المهندسون عادة إلى الصين، للمساعدة في بدء تصنيع المنتجات التي يتم إطلاقها في الخريف.

شارك الخبر