أبل ستزيد إنتاجها من هواتف آيفون بنسبة 30% في النصف الأول من العام المقبل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفادت صحيفة نيكي اليابانية أن شركة أبل تخطط لزيادة تصنيع هواتف آيفون الخاصة بها بنسبة 30% تقريبًا، لتصل إلى 96 مليون هاتف في النصف الأول من عام 2021؛ مما أدى إلى قفزة أخرى في أسهم الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها.

وحسبما ذكرت رويترز، نقلًا عن مصادر لم تسمها، قالت نيكي: إن الشركة طلبت من الموردين إنتاج ما بين 95 إلى 96 مليون جهاز آيفون.

زيادة إنتاج آيفون:

وقالت: إن هذا الهدف سيشمل أحدث إصدارات آيفون 12 بالإضافة إلى آيفون 11 وإس إي.

وأضافت الشركة، التي سجلت في أكتوبر أكبر انخفاض في مبيعات الهواتف المحمولة في ما لا يقل عن ثلاث سنوات، أنها تتوقع نمو إيرادات شركة آيفون بأرقام فردية في الربع الحالي، وهو الأول من السنة المالية 2021.

230 مليون جهاز في عام واحد:

وأوضحت الشركة أيضًا أن شركة أبل تخطط لصناعة ما يصل إلى 230 مليون جهاز آيفون في العام المقبل بشكل عام، بزيادة 20% عن عام 2019.

وارتفعت أسهم أبل في العامين الماضيين حيث نجحت في تنويع مصادر إيراداتها عن طريق الملحقات والخدمات ومجموعة أوسع من الأجهزة، مما قلل من اعتمادها على آيفون، ومع ذلك، فإن الهواتف، التي عززت حقبة جديدة من النجاح للشركة منذ إطلاقها من قبل الرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز في عام 2007، تشكل ما يزيد قليلًا عن 40% من الإيرادات.

شارك الخبر