أبها يتجاوز عقبة الفتح بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد أبها ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الفريق الضيف لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفتح ضد أبها

وبدأت مباراة الفتح ضد أبها التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، ونجح كارلوس ستراندبيرج في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثامنة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد بقوة ليهز شباك النموذجي.

وواصل الفريق الضيف الضغط، وتمكن الأسترالي كريج غودوين من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 17، بعد تلقيه تمريرة طولية مميزة، لينفرد بالمرمى ويُسدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن سفيان بن دبكة من تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح ضد أبها بتأخر النموذجي بهدفين مقابل هدف.

ستراندبيرج يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الضيف الضغط وسط محاولات من النموذجي، قبل أن ينجح ستراندبيرج في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 82 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بهزيمة الفتح بنتيجة 3/1.

وبعد مباراة الفتح ضد أبها اليوم، رفع الفريق الضيف رصيده 10 نقاط ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد النموذجي عند 10 نقاط أيضًا في المركز السابع.

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