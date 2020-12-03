أبها يزيد معاناة النصر بثنائية ستراندبيرج

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد النصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، ليزيد معاناة العالمي الذي تلقى الهزيمة الخامسة.

أبها ضد النصر

وبدأت مباراة أبها ضد النصر التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو العالمي منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا؛ وتسهيل مهمتهم في استعادة نغمة الانتصارات.

وأطلق الغنام تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم، ليُتابعها أيمن يحيى ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى ليهز الشباك عند الدقيقة 19، ومنح الهدف أريحية للاعبي العالمي، الذين واصلوا محاولاتهم لتعزيز التقدم.

ستراندبيرج يزيد معاناة النصر

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح كارلوس ستراندبيرج في تسجيل هدف التعادل عن الدقيقة 55 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة، وضغط لاعبو أبها ضد النصر بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وتمكن ستراندبيرج من تسجيل الهدف الثاني سريعًا، بعدما انفرد بالمرمى وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة 69، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة أبها ضد النصر بتلقي العالمي لهزيمة جديدة.

ورفع الفريق صاحب الأرض رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير.

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