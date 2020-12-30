أبوظبي تعتمد الدراسة عن بعد لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني

المواطن - متابعة

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة “عن بعد” في كافة مدارس الإمارة الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني؛ حرصًا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين.

ونوهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقًا للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.

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