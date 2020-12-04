أتليتكو مدريد يُعلن تعافي لويس سواريز من كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني مساء أمس الخميس، عن تعافي نجمه الأوروجوياني لويس سواريز من فيروس كورونا المستجد.

وأكد نادي العاصمة الإسبانية في بيانه أن فحوصات سواريز جاءت سلبية مما يعني استعداده للعودة للمشاركة في تدريبات الروخي بلانكوس خلال الفترة المقبلة.

سواريز يغادر برشلونة بعد 6 سنوات من الإنجازات

وكان سواريز غادر برشلونة الإسباني، وانضم لنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2020، حيث رحل عن البارشا بعد ست سنوات قضاها في جدران النادي الكتالوني، بقرار من المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي أكد أن المهاجم الأوروجوياني خارج حساباته.

لويس سواريز ينشر كورونا في منتخب بلاده

يذكر أن منتخب الأوروجواي عانى مسبقًا من كارثة تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 16 حالة في المنتخب.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن السلطات المحلية في البلاد فرضت غرامة على الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، وذلك بسبب إهماله في التعامل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية على لاعبي منتخب ” الألبا سيليستي”.

وكان اللاعب لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، هو من بدأ الأزمة بإصابته بفيروس كورونا ونقل العدوى لأخصائي العلاج الطبيعي في المنتخب ثم أُصيب دييغو غودين مدافع كالياري الإيطالي بالفيروس. وانتشرت أنباء عن وجود احتمالية لإصابة إدينسون كافاني لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن خالط لويس سواريز.

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