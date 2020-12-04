أجمل مناطق سياحية في افريقيا

تكون قارة أفريقيا من القرى الكبيرة في العالم، ويجب التعرف على أجمل مناطق سياحية في افريقيا وهي ثاني أكبر قارة في العالم من حيث التعداد السكاني وأيضًا في المساحة الكلية.

نبذة عن قارة أفريقيا

تكون قارة إفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة وبالتالي يكون عدد السكان فيها كبير للغاية، حيث تبلغ مساحتها حوالي ثلاثين مليون متر مربع وتكون تلك المساحة شاملة مساحة الجزر المجاورة، وهي تغطي مساحة ستة في المائة من مساحة الأرض الكلية والجدير بالذكر أن قارة إفريقيا تأتي بعد قارة آسيا.

يقدم موقع المواطن اليوم من خلال هذا المقال العديد من المعلومات التي تعرف بها قارة إفريقيا، كما أنه يأخذنا في رحلة ممتعة إلى أجمل مناطق سياحية في افريقيا حتى يتمكن الأشخاص المتجهين إليها بالتعرف على الأماكن التي تعرف بها القارة السمراء وهذا في إطار حرص الموقع على تقديم كل ما هو جديد.

حدود قارة إفريقيا

يكون البحر الأبيض المتوسط في حدود قارة إفريقيا من الجهة الشمالية، أما عن جهة الشمال الشرقي يحدها البحر الأحمر وأيضًا قناة السويس، بينما يكون المحيط الهادي، الحدود الغربية تكون حدودها المحيط الأطلسي، أما عن عدد الدول التي تضمها القارة فيصل إلى أربعة وخمسين دولة.

أشهر الأماكن السياحية في قارة إفريقيا

المغرب

يكون المغرب من أهم المعالم السياحية وهذا راجع إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به في قارة إفريقيا، والجدير بالذكر أن المغرب تتمتع بالانفتاح على البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تستقبل عدد كبير من السياح من مختلف دول العالم، فهي تستقبل قرابة العشرة مليون سائح بشكل سنوي.

يكون المغرب متميز بالهضاب والجبال وجميع التضاريس الجغرافية الخلابة، كما أنها تضم صحاري وبحار كثيرة وأيضًا غابات استوائية متميزة، أما عن مناخها فإن هذا سر تميزها فإن في فصل الصيف يكون الجو دافئ وفصل الشتاء يكون ممطر ثلج، أما عن فصل الربيع فهو يكون معتدل وتتفتح الأزهار فيه، والخريف تتساقط فيه أوراق الشجر.

كينيا

تكون كينيا أجمل مناطق سياحية في افريقيا بل تكون أشهرها وأهمها حيث أن يصل عدد الوافدين عليها بشكل سنوي قرابة النصف مليون سائح من جميع أنحاء دول العالم، حتى تتم مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة التي تترك أثر نفسي إيجابي لهم، وتكون كينيا بها عدد كبير من الحيوانات البرية.

كما تكون الرحلات السفاري واحدة من النشاطات التي تشتهر بها كينيا، وتكون كينيا موقعها شرق قارة إفريقيا على خط الاستواء والجدير بالذكر أن الكثير يحرص على زيارة بحيرة فيكتوريا التي تعتبر واحدة من أكبر البحيرات في القارة، وتضم أعلى قمة جبل في القارة وهو جبل كينيا.

جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا يكون من أشهر الأماكن السياحية في القارة والسبب في هذا هو استضافة بطولة كأس العالم لرياضة كرة القدم وهذا كان في عام ألفين وعشرة ميلادي، وفي الحقيقة تكون تلك البطولة لعبت دور كبير وهام في معرفة جنوب إفريقيا من الناحية السياحية، فهي سلطت الضوء على المناظر الطبيعية التي تم اكتشافها في المنطقة.

كما تكون منطقة جنوب إفريقيا تتميز بالتراث الثقافي والبنية التحتية المتميزة وأيضًا الشواطئ الرائعة التي تعد من أهم أسباب الجذب السياحي، وبالإضافة إلى ما سبق تكون منطقة جنوب إفريقيا مليئة بالمتنزهات والحدائق الوطنية التي تجعلها خيار مثالي حين التفكير في خروج العائلة إلى رحلة عطلة الأسبوع.

جزر المالديف

يحرص الكثير من الوافدين على زيارة جزر المالديف التي تعتبر من أجمل الجزر في العالم، وهي أجمل مناطق سياحية في افريقيا حيث أنها تضم قرابة المائة منتجع وهو يكون خيار مثالي لقضاء إجازة شهر عسل ممتعة ومختلفة، وبالإضافة إلى ذلك تكون مكان مميز للزيارات العائلية حيث توافر عدد كبير من الأنشطة.

يتمكن الوافدين إلى جزر المالديف من ممارسة النشاطات المائية ومن أهمها الغوص التي تمكنهم من مشاهدة الشعب المرجانية الجذابة، وأيضًا يستمتع السياح والاستجمام على شواطئ المالديف المتميزة وهي تضم عدد من الجزر الصغيرة الرائعة.

الرأس الأخضر

تكون الرأس الأخضر من أجمل مناطق سياحية في افريقيا من أرخبيل وهي واحدة من الجزر التي تقع في غرب سواحل شمال إفريقيا، وهي تقع على بعد مسافة لا تقل عن خمسمائة كيلو متر من ساحل مدينة السنغال الأفريقية، ويعود تاريخ اكتشاف تلك الجزر إلى عام ألف وأربعمائة وستين ميلادي.

تتميز تلك الجزر بالموقع الجغرافي الممتاز فهي تطل على المحيط الأطلسي، وفي عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين ميلادي تم استقلال تلك الجزر عن البرتغال شكل كامل، وهي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تقدم المتعة لجميع السائحين من كافة دول العالم ومن أهمها صيد السمك وركوب الجيتسكي وممارسة رياضة ركوب الأمواج.

تانزانيا الساحرة

تكون تانزانيا أجمل مناطق سياحية في افريقيا حيث أنها تطل على المحيط الهادي وهي من أهم المعالم السياحية بسبب عدد المنتجعات التي تضمها، كما أنها تضم أعلى قمة جبل في إفريقيا وهو جبل كيليمنجارو الشاهق والذي يكسوه الثلج طوال العام، ويحرص الكثير على زيارتها للاستمتاع بالشواطئ المرجانية ذات المياه الصافية الجذابة.

كما يتمكن الوافدين إليها من القيام بعمل رحلات سفاري التي تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي، وهي تتميز بالمنازل البيضاء والشواطئ السياحية الجذابة والطبيعة الخلابة التي تترك أثرها الإيجابي في نفوس الوافدين إليها وبهذا تكون من أهم المعالم السياحية في قارة إفريقيا.

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