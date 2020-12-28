أجمل 3 أهداف بالجولة 10 من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة العاشرة . 🤩👏⬇️ عـلـي الـزقـعــان .🚀

محمد الصيعري .⚡️

عـمـر الـسـومــة .🎯 pic.twitter.com/PpQ3fETVSS — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 28, 2020

أجمل 3 أهداف:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة في شباك الرائد، خلال المباراة التي انتهت بتحقيق الراقي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف، ليساهم في حصد فريقه لـ3 نقاط هامة ضمن منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الفتح، علي الزقعان في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الفيصلي بنتيجة 3/ 2.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، محمد الصيعري في شباك الفتح، إلا أنه لم ينجح في قيادة عنابي سدير لتحقيق الفوز، ليخسر مباراته الثانية على التوالي في دوري المحترفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة العاشرة كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الشباب ثالثًا برصيد 18 نقطة، يليه الاتفاق بـ17 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، وبفارق نقطة عن التعاون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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