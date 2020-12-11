أحمد جميل: تواجد حجازي أعطى شكلًا مميزًا لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أكد أحمد جميل مدافع نادي الاتحاد السابق أن تواجد المصري أحمد حجازي في دفاع العميد، أعطى شكلًا مميزًا للفريق، مضيفًا أنه يتمنى استمرار نمور جدة في تقديم نتائج مميزة.

وجود أحمد حجازي أفاد الاتحاد

وتحدث أحمد جميل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “وجود أحمد حجازي أعطى رونقًا وشكلًا مميزًا للفريق، وأتمنى استمرار العميد في تقديم نتائج إيجابية بالفترة المقبلة”.

وأضاف جميل: ” في أيامنا كنا نقدم كل ما لدينا ونحضر للتدريبات حبًا للكيان وليس حبًا في المال، ولكن بلا شك الاحتراف غيّر الكثير عند مفاهيم اللاعبين، ومن حق أي لاعب البحث عن المادة”.

وتابع جميل: ” أنا مستعد لخدمة كيان الاتحاد في أي وقت، ولن أتأخر أبدًا على الفريق”.

أزمة للعميد حول خصم النقاط الثلاث

وفي وقت سابق، توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن نادي الاتحاد لن يُخصم منه 3 نقاط، وذلك بسبب أزمة مستحقات فيصل الخراع التي تعود لعام 2017.

وغرد الفراج قائلًا أمس الخميس: ” لا أعتقد أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ستتخذ أي قرار بخصم نقاط على أي نادٍ حيال قضايا من 2017 وما قبله، فرؤساء الأندية الحاليون استلموا أنديتهم وفق خطة مالية واضحة وجدول ديون محدد، أما أي قضايا قديمة فليس من العدالة تكليفهم بها لأن وزارة الرياضة المعنية بالديون القديمة”.

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