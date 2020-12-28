أحمد موسى قد يعود لـ النصر مجددًا في يناير !

المواطن - محمد سمعه

لا زالت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا تُلقي بظلالها على الأحداث التي تجري في النصر، حيث تحدثت تقارير صحفية عن وجود اتجاه لعودة أحمد موسى لاعب منتخب نيجيريا للعالمي مرة أخرى في يناير المقبل.

وكانت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت قررت إقالة فيتوريا بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول منذ بدء الموسم الحالي.

لماذا يُفكر موسى في العودة لـ النصر ؟

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن موسى قد يُفكر مجددًا في العودة للعالمي بعد رحيل فيتوريا، حيث لم ينجح اللاعب النيجيري في تقديم كل ما لديه مع أصفر العاصمة وقت وجود فيتوريا، مما أدى لاستغناء إدارة النادي عنه.

أحمد موسى رفض عروضًا مغرية من روسيا وأمريكا

وسبق لـ موسى أن رفض عروضًا من أندية روسية وأمريكية رغم قوة المنافسة في الدوريين هناك، حيث يُفضل الانضمام لناد أوروبي كبير رغم أنه مبتعد عن ممارسة كرة القدم منذ نهاية الموسم الماضي 2019/2020.

وفي سياق آخر، طلبت إدارة النصر إنهاء إعارة الحارس عبدالله العويشير مع نادي الوحدة، وعودته فورًا إلى أصفر العاصمة تمهيدًا للاعتماد على خدماته بالفترة المقبلة ويكون بديلًا للحارس الأسترالي برادلي جونز وفقًا لـ صحيفة “الوطن”.

وترغب إدارة العالمي في التخلص من الحارس برادلي جونز، وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا في مباريات الفريق.

شارك الخبر