أدنوك ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على أوكسيدنتال

المواطن - متابعة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم عن توقيع اتفاقية استكشاف حصلت بموجبها شركة “أوكسيدنتال” الأميركية على حقوق استكشاف النفط والغاز في “المنطقة البرية رقم 5” في أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لهذه الاتفاقية وموافقته الشهر الماضي على بدء ترسية مناطق جديدة لاستكشاف النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة “أوكسيدنتال”، بحسب العربية.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: “تأتي ترسية هذا الامتياز تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، ويسرنا أن نتعاون مجدداً مع “أوكسيدنتال” في هذه الاتفاقية التي تعزز التعاون القائم بيننا، وتسهم في توثيق الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال الطاقة، كما أنها تؤكد على الجاذبية الكبيرة لموارد أبوظبي غير المستكشفة من النفط والغاز، وقدرة أدنوك على الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئة الأعمال الموثوقة والمستقرة في دولة الإمارات رغم ظروف السوق الاستثنائية”.

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