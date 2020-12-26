أزمة لـ ميسي قد تُقربه من باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، الجدل حول اقترابه من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد أن تحدث عن أزمة يمر بها أثناء تواجده حاليًّا في صفوف برشلونة.

خلافات بين ميسي ورئيس برشلونة السابق:

وكان ميسي دخل في خلافات مع جوزيب بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، كانت كفيلة برحيله عن البارشا في صيف 2020، لكنه تراجع عن الرحيل خوفًا من الدخول في صدامات قانونية مع إدارة النادي الكتالوني.

وقال ميسي في تصريح مع قناة La Sexta : “لدي أزمة حقًّا وهي أحيانًا أنني أفضل الصمت عما يحدث من حولي رغم أنني محظوظ بالحب الكبير الذي أشهده، ولدي لحظات معينة أحاول الاستمتاع بها مع أطفالي وأسرتي في المطعم أو السينما وهي لحظات أتمنى أن تمر دون أن يُلاحظها أحد”.

بوتشيتينو الأقرب لتدريب باريس سان جيرمان:

وذكرت صحيفة Le 10 Sport الفرنسية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، هو القريب من تدريب النادي الباريسي بعد إقالة الألماني توماس توخيل أول أمس الخميس.

وأضافت الصحيفة أن وجود بوتشيتينو في صفوف فريق باريس سان جيرمان سيساهم بنسبة كبيرة في اقتراب ميسي من الفريق، خاصة أنه لم يتوصل حتى هذه اللحظة لأي اتفاق من أجل تجديد العقد مع النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة على أن العلاقة بين بوتشيتينو وميسي قوية للغاية؛ كون الاثنين من الأرجنتين والمدرب الأرجنتيني مدرب شاب ناجح، وهو ما يريده ميسي في أواخر مسيرته وقبل اعتزاله كرة القدم.

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