أزهر: تفاجأنا بالقرارات.. والانضباط ليس لديها علم بالسداد

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، سلطان أزهر، عن تفاجئه بالقرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد فرسان مكة.

الانضباط تُعاقب الوحدة:

وكانت لجنة الانضباط، قد أصدرت العديد من القرارات أبرزها ضد النادي الوحداوي، حيث أنذرته بخصم عدة نقاط من رصيده، حال امتنع عن تنفيذ 14 قرارًا من غرفة فض المنازعات في مدة أقصاها 30 يومًا، والتي بينها قضيتي هارون والحربي.

وأوضحت إدارة الوحدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول خصم 18 نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها الكامل والكبير للجنة الانضباط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما قررت اللجنة حرمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وليد باخشوين، من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة؛ نظرًا لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي.

سلطان أزهر: تفاجأنا بالقرارات:

وقال سلطان أزهر: “تفاجأنا بعد صلاة الجمعة بالقرارات.. اعتقد أن لجنة الانضباط ليس عندها علم بالسداد سابقًا وكنت أتمنى أن تتأكد قبل إصدار القرار، لم أتواصل مع أي جهة في الاتحاد السعودي أو وزارة الرياضة.. هذه القضايا في فترة هشام مرسي”.

وتابع رئيس نادي الوحدة تصريحاته قائلًا: “الديون الداخلية والخارجية أمر بسدادها سمو ولي العهد.. بعضها لم يتم سدادها ويتحملها النادي.. تم إرسال السدادات إلكترونيًّا مرة أخرى ليكون عندهم علم”.

واختتم سلطان أزهر تصريحاته لبرنامج “الدوري مع ولدي”، قائلًا: “عمل لجنة الانضباط منفصل.. قضية وليد باخشوين مع وكيل سابق له عندما كان في النادي الأهلي، وإن شاء الله يسدد المبلغ ويكون مع الفريق”.

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