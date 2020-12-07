أسباب خسارة الشباب ضد القادسية

المواطن - مروة نبيل

ظهر الشباب بمستوى متراجع ضد القادسية، ليتلقى الهزيمة الأولى له خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

القادسية ضد الشباب:

ولعب القادسية ضد الشباب على مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق القدساوي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الليوث عند 14 نقطة في المركز الثاني.

القادسية أفضل الفرق الصاعدة:

وأشاد الإعلامي وليد الفراج بأداء الفريق القدساوي ضد الليوث وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال: “ألف مبروك للقادسية.. الذي يقدم نفسه من أفضل الفرق الصاعدة”.

وعلق الإعلامي طارق النوفل قائلًا: “توقعت فوز القادسية على الشباب.. لأن القادسية يعتمد على الأطراف والليوث يعاني من الأظهرة.. كتيبة كايشينيا كانت مهيأة للخسارة قبل المباراة”.

وقال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: “مبروك للقادسية وحظ أوفر للشباب.. مدرب القادسية تفوق على الشباب بعناصر أقل بضربه في نقاط ضعفه، ومدرب اللليوث كايشينيا تغييراته كانت خاطئة”.

وتابع نجم الاتحاد السابق، حمد المنتشري خلال تصريحاته لـ”الدوري مع وليد”، قائلًا: “نبارك للقادسية وهارد لك للشباب.. كل الاحترام لمدرب القادسية الذي تمكن من جعل الفريق كأنه لم يصعد من الدرجة الأولى”.

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