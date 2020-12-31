أسعار النفط ترتفع بدعم هبوط مخزونات الخام الأمريكية

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، مساء أمس الأربعاء، بدعم من هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وموافقة بريطانيا على لقاح ثانٍ مضاد لفيروس كورونا، لكنها تتعرض لضغوط من تضاؤل الآمال في تعاف قوي للطلب، وذلك بحسب “رويترز”.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 25 سنتًا، أو 0.49 بالمائة، لتسجل عند التسوية 51.34 دولار للبرميل، لكنها ما زالت منخفضة كثيرًا عن مستواها في بداية العام البالغ 66 دولارًا.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتًا، أو 0.83 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 48.40 دولار للبرميل، لكنها أيضًا منخفضة كثيرًا من حوالي 62 دولارًا سجلتها في بداية 2020م.

وتعافت الأسعار من خسائرها الأولية بعد تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 493.5 مليون برميل.

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