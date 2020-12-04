أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى في 9 أشهر

المواطن - متابعة

قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، نحو 2%، إلى أعلى مستوى في 9 أشهر بعد موافقة أوبك + على رفع تدريجي للإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا، كما تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولار للبرميل بعد أن ربح نحو 1% أمس الخميس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولار للبرميل.

واتفقت أوبك وروسيا أمس الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارًا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا.

وقال جولدمان ساكس في تقرير بعد القرار: “أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة.. مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لـ أسعار النفط خلال 2021”.

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