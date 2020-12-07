أكثر من 45 فحصًا للمرضى داخل العيادات لتخفيف قوائم الانتظار بتبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أجرى فريق طبي من الإدارة العامة لشؤون المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بوزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك أكثر من 45 فحصًا للمرضى داخل العيادة تمت خلال هذا الأسبوع؛ وذلك للإنهاء على قوائم الانتظار وتخفيفًا على المرضى.

كما قام الفريق الطبي بإجراء ٣٠ عملية جراحية بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عبارة عن عمليات حول الأطفال للمدرجين ضمن قوائم الانتظار بالمستشفى ومن ضمنها ماء أبيض لطفل كان يعاني من عتامة في كلتا العينين مع مشاكل صحية أخرى حيث تمت معاينة المريض من قبل الفريق الطبي بقيادة د. فاطمة الشملان استشارية طب عيون الأطفال وإدخال الطفل باليوم التالي وأجريت العملية وتكللت بفضل من الله بالنجاح.

من جهتها شكرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الكادر الطبي والإداري والفريق المشارك على العمل والجهد الذي بُذل خلال مشاركتهم بالكشف على المرضى وإجراء العمليات من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والقضاء على قوائم الانتظار.

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